روسيا: آخر جندي من قواتنا غادر كازاخستان اليوم

قالت: 4 طائرات نقل عسكرية أقلعت اليوم من نور سلطان

قالت "روسيا اليوم": إن المجموعة الأخيرة من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستغادر اليوم الأربعاء كازاخستان، في طريق عودتها إلى الوطن.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن أربع طائرات نقل عسكرية أقلعت اليوم من العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان وأكبر مدن البلاد "ألما- آتا" متوجهة إلى روسيا، وعلى متنها آخر وحدات لقوات حفظ السلام الروسية وقيادتها برئاسة الفريق أناتولي سيرديوكوف.

وأشارت إلى أن الطيران العسكري الروسي سَبَق أن سحب من كازاخستان عسكريي أرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان، المنتمين إلى مجموعة حفظ السلام؛ بينما غادر العسكريون القرغيزيون أراضي البلاد بأنفسهم برًّا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن الفريق سيرديوكوف لدى مغادرته كازاخستان، عن انتهاء عملية حفظ السلام التي نُفّذت بقرار من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أراضي هذا البلد.

وقال: "اليوم في 19 يناير تعود إلى الوطن آخر وحدات قوات حفظ السلام وقيادتها. أتمنى للشعب الكازاخستاني السلام والازدهار".

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام حققت جميع الأهداف المسندة إليها؛ مشيدًا بمستوى التنسيق بين عسكريي الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومِهنِيَّتِهم، وتابع أنه لم يتم السماح بتدبير أي استفزاز بحقهم.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام، كانت قد وصلت إلى كازاخستان أوائل يناير، على خلفية موجة الاضطرابات الأمنية وأعمال الشغب والنهب واسعة النطاق التي مر بها هذا البلد.