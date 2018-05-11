إيران تنشر صور قتلى البارجة المنكوبة بـ"نيران صديقة"

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صور قتلى البارجة كونارك الإيرانية المنكوبة.

وكان الجيش الإيراني أعلن عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين جراء حادث البارجة الذي تسببت به نيران صديقة بحسب بيان للبحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة.