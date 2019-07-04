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ضبط مخدرات ومطلوبين.. 8 إنجازات يحققها "أمني الأفلاج" في أسبوع

حُرّرت محاضر لجميع الحالات وتم تسليمهم والمضبوطات للجهة المختصة

نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية كما ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة.

وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج ،خلال الأسبوع الحالي 8 إنجازات أمنية متفاوتة منها ضبط ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية والإطاحة بخمسة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء بعد أن استوقف مركز الضبط الأمني بالأفلاج شاباً يقود مركبة باتجاه الشمال وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بحوزته على 60 حبة محظورة.

تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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ضبط مخدرات ومطلوبين.. 8 إنجازات يحققها "أمني الأفلاج" في أسبوع
سبق

نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية كما ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة.

وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج ،خلال الأسبوع الحالي 8 إنجازات أمنية متفاوتة منها ضبط ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية والإطاحة بخمسة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء بعد أن استوقف مركز الضبط الأمني بالأفلاج شاباً يقود مركبة باتجاه الشمال وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بحوزته على 60 حبة محظورة.

تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:13 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
04:18 AM

ضبط مخدرات ومطلوبين.. 8 إنجازات يحققها "أمني الأفلاج" في أسبوع

حُرّرت محاضر لجميع الحالات وتم تسليمهم والمضبوطات للجهة المختصة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
3,133

نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية كما ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة.

وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج ،خلال الأسبوع الحالي 8 إنجازات أمنية متفاوتة منها ضبط ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية والإطاحة بخمسة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء بعد أن استوقف مركز الضبط الأمني بالأفلاج شاباً يقود مركبة باتجاه الشمال وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بحوزته على 60 حبة محظورة.

تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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200 مليون

200 مليون

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