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السديس: منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية يجسّد عناية الدولة بالقرآن الكريم

دعا الله أن يوفق جهود ولاة الأمر الميامين تجاه خدمة الإسلام والمسلمين ويكللها بالتوفيق والنجاح

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن منح خطاط المصحف الشريف عثمان طه الحلبي، الرعوية السعودية يجسّد عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وكل ما يتعلق به.

وقال: يؤكّد منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية عناية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بالقرآن الكريم ودورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن ذلك استشعارٌ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بالعمل الجليل الذي قدمه "طه الحلبي"، خلال مسيرته المهنية وأثره النافع على المسلمين في أنحاء العالم، وحرصاً منهم على استثمار الكفاءات المتميزة التي خدمت وطننا الغالي، وشاركت في إنجاح مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في العصر السعودي الزاهر.

ودعا في ختام تصريحه الله -عزّ وجلّ- أن يوفق جهود ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- تجاه خدمة الإسلام والمسلمين، ويكللها بالتوفيق والنجاح، وأن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد العالم أجمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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السديس: منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية يجسّد عناية الدولة بالقرآن الكريم
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن منح خطاط المصحف الشريف عثمان طه الحلبي، الرعوية السعودية يجسّد عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وكل ما يتعلق به.

وقال: يؤكّد منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية عناية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بالقرآن الكريم ودورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن ذلك استشعارٌ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بالعمل الجليل الذي قدمه "طه الحلبي"، خلال مسيرته المهنية وأثره النافع على المسلمين في أنحاء العالم، وحرصاً منهم على استثمار الكفاءات المتميزة التي خدمت وطننا الغالي، وشاركت في إنجاح مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في العصر السعودي الزاهر.

ودعا في ختام تصريحه الله -عزّ وجلّ- أن يوفق جهود ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- تجاه خدمة الإسلام والمسلمين، ويكللها بالتوفيق والنجاح، وأن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد العالم أجمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:36 AM

السديس: منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية يجسّد عناية الدولة بالقرآن الكريم

دعا الله أن يوفق جهود ولاة الأمر الميامين تجاه خدمة الإسلام والمسلمين ويكللها بالتوفيق والنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن منح خطاط المصحف الشريف عثمان طه الحلبي، الرعوية السعودية يجسّد عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وكل ما يتعلق به.

وقال: يؤكّد منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية عناية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بالقرآن الكريم ودورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن ذلك استشعارٌ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بالعمل الجليل الذي قدمه "طه الحلبي"، خلال مسيرته المهنية وأثره النافع على المسلمين في أنحاء العالم، وحرصاً منهم على استثمار الكفاءات المتميزة التي خدمت وطننا الغالي، وشاركت في إنجاح مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في العصر السعودي الزاهر.

ودعا في ختام تصريحه الله -عزّ وجلّ- أن يوفق جهود ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- تجاه خدمة الإسلام والمسلمين، ويكللها بالتوفيق والنجاح، وأن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد العالم أجمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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