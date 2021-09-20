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"مدني بلقرن" يستخرج وافدًا من تحت أنقاض جدار خزان

من جنسية آسيوية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

باشرت فرق دفاع مدني بلقرن، مساء اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء على عامل من جنسية آسيوية بمركز شعف بلقرن التابع لمحافظة بلقرن.

وتسبب الانهيار في احتجاز العامل، وقد عملت فرق الدفاع المدني على فك احتجازه واستخراجه من الموقع وهو يعاني بسبب إصابته بالقدمين.

تم إسعافه من قِبل الهلال الأحمر وجرى نقله لمستشفى سبت العلايا لتلقي العلاج اللازم.


أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.

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"مدني بلقرن" يستخرج وافدًا من تحت أنقاض جدار خزان
سبق

باشرت فرق دفاع مدني بلقرن، مساء اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء على عامل من جنسية آسيوية بمركز شعف بلقرن التابع لمحافظة بلقرن.

وتسبب الانهيار في احتجاز العامل، وقد عملت فرق الدفاع المدني على فك احتجازه واستخراجه من الموقع وهو يعاني بسبب إصابته بالقدمين.

تم إسعافه من قِبل الهلال الأحمر وجرى نقله لمستشفى سبت العلايا لتلقي العلاج اللازم.


أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:34 PM

"مدني بلقرن" يستخرج وافدًا من تحت أنقاض جدار خزان

من جنسية آسيوية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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باشرت فرق دفاع مدني بلقرن، مساء اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء على عامل من جنسية آسيوية بمركز شعف بلقرن التابع لمحافظة بلقرن.

وتسبب الانهيار في احتجاز العامل، وقد عملت فرق الدفاع المدني على فك احتجازه واستخراجه من الموقع وهو يعاني بسبب إصابته بالقدمين.

تم إسعافه من قِبل الهلال الأحمر وجرى نقله لمستشفى سبت العلايا لتلقي العلاج اللازم.


أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.

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