الأخضر يواصل التحضير لمواجهة أوزباكستان

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.