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الأخضر يواصل التحضير لمواجهة أوزباكستان

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

تايلاند المنتخب السعودي تحت 23 عاماً كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يواصل التحضير لمواجهة أوزباكستان
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:54 PM

الأخضر يواصل التحضير لمواجهة أوزباكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

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