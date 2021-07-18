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وزارة الصحة تُقدم عددًا من النصائح لمرضى السكري بالحج

تَضمنت حملَ بطاقة تُوضّح الإصابة مع كتابة الأدوية وجرعاتها

قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام.

وتَضمنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

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وزارة الصحة تُقدم عددًا من النصائح لمرضى السكري بالحج
سبق

قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام.

وتَضمنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
01:54 PM

وزارة الصحة تُقدم عددًا من النصائح لمرضى السكري بالحج

تَضمنت حملَ بطاقة تُوضّح الإصابة مع كتابة الأدوية وجرعاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام.

وتَضمنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

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