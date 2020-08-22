النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو الغيط": مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢ لا تزال هي الخطة الأساس

قال: السلام العادل والشامل سيتحقق عند نيل الفلسطينيين حريتهم واستقلالهم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تسعى لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء، مشددًا على أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيًّا للدول العربية.

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢م، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيًّا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

وأكد على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخطط الضم الإسرائيلية، جملةً وتفصيلاً، وكذلك لأية إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف إلى تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996م، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية؛ لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، سيتناول مجددًا جميع الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" يوم ٩ سبتمبر المقبل.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أبو الغيط": مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢ لا تزال هي الخطة الأساس
سبق

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تسعى لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء، مشددًا على أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيًّا للدول العربية.

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢م، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيًّا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

وأكد على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخطط الضم الإسرائيلية، جملةً وتفصيلاً، وكذلك لأية إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف إلى تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996م، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية؛ لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، سيتناول مجددًا جميع الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" يوم ٩ سبتمبر المقبل.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:05 PM

"أبو الغيط": مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢ لا تزال هي الخطة الأساس

قال: السلام العادل والشامل سيتحقق عند نيل الفلسطينيين حريتهم واستقلالهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
385

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تسعى لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء، مشددًا على أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيًّا للدول العربية.

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢م، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيًّا، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

وأكد على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخطط الضم الإسرائيلية، جملةً وتفصيلاً، وكذلك لأية إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف إلى تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996م، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية؛ لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، سيتناول مجددًا جميع الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" يوم ٩ سبتمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,430
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,508
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,848

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة