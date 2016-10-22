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بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
12:55 AM

بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.

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