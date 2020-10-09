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بسبب كورونا والأبواب المغلقة.. ميلان يفقد 195 مليون يورو

رويترز: دخل نادي ميلان الإيطالي في أزمة مالية صعبة، وذلك بعد أن سجَّل خسائر بقيمة 195 مليون يورو بسبب جائحة كورونا.

ومثل العديد من الأندية الأوروبية، يعاني بطل القارة سبع مرات من غياب الإيرادات بسبب خوض المباريات خلف أبواب مغلقة نتيجة تفشي الفيروس بجانب تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وحذّرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر من أن الصناعة على حافة الإفلاس، مشيرة إلى أن خسائر دوري الدرجة الأولى تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب كورونا والأبواب المغلقة.. ميلان يفقد 195 مليون يورو
سبق

رويترز: دخل نادي ميلان الإيطالي في أزمة مالية صعبة، وذلك بعد أن سجَّل خسائر بقيمة 195 مليون يورو بسبب جائحة كورونا.

ومثل العديد من الأندية الأوروبية، يعاني بطل القارة سبع مرات من غياب الإيرادات بسبب خوض المباريات خلف أبواب مغلقة نتيجة تفشي الفيروس بجانب تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وحذّرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر من أن الصناعة على حافة الإفلاس، مشيرة إلى أن خسائر دوري الدرجة الأولى تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
08:39 PM

بسبب كورونا والأبواب المغلقة.. ميلان يفقد 195 مليون يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز: دخل نادي ميلان الإيطالي في أزمة مالية صعبة، وذلك بعد أن سجَّل خسائر بقيمة 195 مليون يورو بسبب جائحة كورونا.

ومثل العديد من الأندية الأوروبية، يعاني بطل القارة سبع مرات من غياب الإيرادات بسبب خوض المباريات خلف أبواب مغلقة نتيجة تفشي الفيروس بجانب تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وحذّرت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر من أن الصناعة على حافة الإفلاس، مشيرة إلى أن خسائر دوري الدرجة الأولى تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء.

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