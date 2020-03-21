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دراسة: 99 % من ضحايا "كورونا" في إيطاليا عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس

مصابون بضغط الدم والسكري ومشكلات في القلب

بيّنت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا، أن أغلبية ضحايا فيروس كورونا في البلاد، عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس القاتل.

وبحسب المعطيات فإن الأغلبية العظمى من المتوفين عانت ارتفاع ضغط الدم، وهم 75% من العدد الكلي للضحايا، أما مرضى السكري، فاحتلوا المرتبة الثانية، فيما جاء مرضى القلب في المرتبة الثالثة.

وتشير الدراسة إلى أن متوسط عمر المتوفين 63 عاماً، طبقاً لـ (RT).

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت يوم الجمعة، وفاة 627 شخصاً في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد المصابين في البلاد، إلى 47021 مصاباً، شفي منهم 5129.

فيروس كورونا الجديد

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دراسة: 99 % من ضحايا "كورونا" في إيطاليا عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس
سبق

بيّنت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا، أن أغلبية ضحايا فيروس كورونا في البلاد، عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس القاتل.

وبحسب المعطيات فإن الأغلبية العظمى من المتوفين عانت ارتفاع ضغط الدم، وهم 75% من العدد الكلي للضحايا، أما مرضى السكري، فاحتلوا المرتبة الثانية، فيما جاء مرضى القلب في المرتبة الثالثة.

وتشير الدراسة إلى أن متوسط عمر المتوفين 63 عاماً، طبقاً لـ (RT).

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت يوم الجمعة، وفاة 627 شخصاً في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد المصابين في البلاد، إلى 47021 مصاباً، شفي منهم 5129.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:37 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

دراسة: 99 % من ضحايا "كورونا" في إيطاليا عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس

مصابون بضغط الدم والسكري ومشكلات في القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بيّنت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا، أن أغلبية ضحايا فيروس كورونا في البلاد، عانوا أمراضاً قبل الإصابة بالفيروس القاتل.

وبحسب المعطيات فإن الأغلبية العظمى من المتوفين عانت ارتفاع ضغط الدم، وهم 75% من العدد الكلي للضحايا، أما مرضى السكري، فاحتلوا المرتبة الثانية، فيما جاء مرضى القلب في المرتبة الثالثة.

وتشير الدراسة إلى أن متوسط عمر المتوفين 63 عاماً، طبقاً لـ (RT).

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت يوم الجمعة، وفاة 627 شخصاً في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد المصابين في البلاد، إلى 47021 مصاباً، شفي منهم 5129.

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