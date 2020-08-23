وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.

قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.

المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-23 قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة. وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات. وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 04:21 PM

المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية قال: نواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة





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قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.

وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.