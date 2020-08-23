المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية
قال: نواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة
قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.
وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.
المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية
الكمامات الطبية
المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-23
قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.
وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:21 PM
المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية
قال: نواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة
قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.
وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.