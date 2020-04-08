النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جُرّب على رئة بشرية في أنبوب.. عقار يوقف تكاثر "كورونا"

يصنع على شكل حبوب تُعطى بالفم

أفاد باحثون أميركيون بأن دواءً جديدًا في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد "كوفيد-19"، وبصدد تجريبه على البشر؛ ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وأضافوا أن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام، وحسّن من أداء الرئتين، والنتائج ذاتها رصدت في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في دورية "ساينس تراديشنال مديسن" يسمى الدواء: EIDD-2801 ، وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

وبنجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاح في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جُرّب على رئة بشرية في أنبوب.. عقار يوقف تكاثر "كورونا"
سبق

أفاد باحثون أميركيون بأن دواءً جديدًا في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد "كوفيد-19"، وبصدد تجريبه على البشر؛ ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وأضافوا أن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام، وحسّن من أداء الرئتين، والنتائج ذاتها رصدت في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في دورية "ساينس تراديشنال مديسن" يسمى الدواء: EIDD-2801 ، وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

وبنجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاح في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:45 PM

جُرّب على رئة بشرية في أنبوب.. عقار يوقف تكاثر "كورونا"

يصنع على شكل حبوب تُعطى بالفم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,291

أفاد باحثون أميركيون بأن دواءً جديدًا في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد "كوفيد-19"، وبصدد تجريبه على البشر؛ ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وأضافوا أن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام، وحسّن من أداء الرئتين، والنتائج ذاتها رصدت في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في دورية "ساينس تراديشنال مديسن" يسمى الدواء: EIDD-2801 ، وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

وبنجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاح في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,755
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,039

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة