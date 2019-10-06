القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها
وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها
أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:
القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-06
أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:
https://tasfiah.sa/pages/ha/
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:51 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:17 AM
القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها
وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها
أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط: