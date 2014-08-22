النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل

أثناء ولادتها بعملية قيصرية

تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.

وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل
سبق

تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.

وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
06:17 PM

جازان.. استئصال دهون زائدة بوزن 10 كجم من بطن سيدة حامل

أثناء ولادتها بعملية قيصرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
465

تمكّن فريق النساء والتوليد الطبي بمستشفى الدرب العام في منطقة جازان من استئصال دهون زائدة بحجم 10 كجم، من بطن سيدة 35عاما، ًأثناء ولادتها بعملية قيصرية.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى في حالة ولادة وبعد الكشف الطبي من قبل أطباء النساء والتوليد قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك بسبب اكتمال مدة الحمل وولادتها المتكررة بعملية قيصرية.

وأضافت أن الفريق شاهد وجود دهون كبيرة الحجم في البطن قد تتضرر منها في المستقبل، وتم استئصالها وتكللت العملية بالنجاح وتمت مغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,513

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة