هنا تتمركز وهناك قد تمتد.. "المطرية" في ثالث أيامها بتوقيع "المسند"

ما بين توقعات تشير إليها بأجزاءٍ من منطقتَين ومرتفعات ونواح غربية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو ثالث أيام الحالة المطرية، ومتوقع أن تتمركز الحالة على أجزاءٍ من منطقتَي #المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار "ربما تمتد حتى مرتفعات السروات في الباحة وعسير؛ قد تمتد ناحية غربي منطقتَي الرياض والقصيم وشمالي الشرقية".