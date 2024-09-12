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2117 جولة رقابية لأمانة المدينة تسفر عن 857 مخالفة وإشعارًا و88 إغلاقًا

ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة كورونا والحفاظ على الصحة

ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورونا والحفاظ على الصحة العامة، تستمر أمانة المدينة المنورة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية؛ حيث نفذت مجموعة من الجولات الرقابية التفتيشية ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي.

وأتمت الأمانة هذا الأسبوع 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن تحرير 857 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد كورونا، كما أغلقت الأمانة 88 منشأة، ونفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8261 آلية ومعدة.

وتعمل الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، كما تحرص على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها، وقامت بسحب 241 عينة من الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي للأمانة خلال أسبوع، كما تواصل جولات النظافة في الأحياء والشوارع والميادين العامة لرفع المخلفات المنزلية، والأنقاض ومخلفات البناء، ونفذت 407 جولات للنظافة، تمت فيها إزالة ورفع 10589 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفع 30805 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات.

وتعمل الأمانة باستمرار على تنفيذ خطة لمتابعة كافة المنشآت للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

كما تدعو الجميع للتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز البلاغات (940) لتقوم بمعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.

أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2117 جولة رقابية لأمانة المدينة تسفر عن 857 مخالفة وإشعارًا و88 إغلاقًا
سبق

ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورونا والحفاظ على الصحة العامة، تستمر أمانة المدينة المنورة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية؛ حيث نفذت مجموعة من الجولات الرقابية التفتيشية ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي.

وأتمت الأمانة هذا الأسبوع 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن تحرير 857 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد كورونا، كما أغلقت الأمانة 88 منشأة، ونفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8261 آلية ومعدة.

وتعمل الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، كما تحرص على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها، وقامت بسحب 241 عينة من الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي للأمانة خلال أسبوع، كما تواصل جولات النظافة في الأحياء والشوارع والميادين العامة لرفع المخلفات المنزلية، والأنقاض ومخلفات البناء، ونفذت 407 جولات للنظافة، تمت فيها إزالة ورفع 10589 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفع 30805 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات.

وتعمل الأمانة باستمرار على تنفيذ خطة لمتابعة كافة المنشآت للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

كما تدعو الجميع للتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز البلاغات (940) لتقوم بمعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:37 AM

2117 جولة رقابية لأمانة المدينة تسفر عن 857 مخالفة وإشعارًا و88 إغلاقًا

ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة كورونا والحفاظ على الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورونا والحفاظ على الصحة العامة، تستمر أمانة المدينة المنورة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية؛ حيث نفذت مجموعة من الجولات الرقابية التفتيشية ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي.

وأتمت الأمانة هذا الأسبوع 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن تحرير 857 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد كورونا، كما أغلقت الأمانة 88 منشأة، ونفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8261 آلية ومعدة.

وتعمل الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، كما تحرص على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها، وقامت بسحب 241 عينة من الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي للأمانة خلال أسبوع، كما تواصل جولات النظافة في الأحياء والشوارع والميادين العامة لرفع المخلفات المنزلية، والأنقاض ومخلفات البناء، ونفذت 407 جولات للنظافة، تمت فيها إزالة ورفع 10589 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفع 30805 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات.

وتعمل الأمانة باستمرار على تنفيذ خطة لمتابعة كافة المنشآت للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

كما تدعو الجميع للتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز البلاغات (940) لتقوم بمعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.

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