"صحة عسير" تطلق حملة لمكافحة الملاريا في منازل سهول تهامة

تستمر 5 أيام وتستهدف أكثر من 1962 منزلاً و11292 مواطناً

وجَّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة عسير، بتنفيذ حملة رش المنازل بالمبيد لمواجهة موسم نقل العدوى لمرض الملاريا في كل من بارق، محايل، رجال ألمع، الفرشة، الربوعه، مربه، ردوم، ريدة، ذهب، النجفة .



وقال المتحدث الرسمي بصحة المنطقة، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام وتغطي أكثر من 1962 منزلاً من خلال 39 فرقة للرش مزودة بأكثر من 286 عامل رش تم تزويدهم بـ 39 سيارة تجوب حوالي 112 قرية، وتستهدف 11292 مواطناً من السكان بتلك المراكز والمحافظات .



وذكر أنه تم تأمين احتياجات الفرق من أجهزة ومبيدات إلى جانب تدريب العاملين على الرش بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أنه تم عمل خطة توعوية صحية بالتنسيق مع رؤساء مراكز الإمارة وأئمة المساجد؛ للتعاون مع الفرق الميدانية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب لخدمة المواطنين.