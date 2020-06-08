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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي ارتكب 41 جريمة سلب

المتهمون قاموا باستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).

جاء ذلك إثر ثبوت تورطهم بارتكاب 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.


وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض جرائم الاعتداء على الأموال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي ارتكب 41 جريمة سلب
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).

جاء ذلك إثر ثبوت تورطهم بارتكاب 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.


وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
02:35 PM

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تشادي ارتكب 41 جريمة سلب

المتهمون قاموا باستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
2,323

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).

جاء ذلك إثر ثبوت تورطهم بارتكاب 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.


وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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