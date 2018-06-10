"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على شرورة.. و"المدني" تتفاعل

دعت الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.