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"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على شرورة.. و"المدني" تتفاعل

دعت الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

أتربة نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على شرورة.. و"المدني" تتفاعل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:21 AM

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على شرورة.. و"المدني" تتفاعل

دعت الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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279

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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