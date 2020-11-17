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"آل الشيخ": مبيعات "‫أنا عربية" تجاوزت ٣٥ مليون ريال.. وزواره ٢٠ ألفًا في 5 أيام

تساءل: "مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟"

أكد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وجود قوة شرائية وفرص استثمارية من خلال حجم الإقبال على فعاليات موسم الرياض. مشيرًا إلى حجم مبيعات معرض ‫"أنا عربية" التي تجاوزت خلال خمسة أيام 35 مليون ريال، وتجاوز زواره 20 ألف زائرة.

كما أكد "آل الشيخ" أن فعاليات موسم الرياض نشرت البهجة والسعادة بين الناس، وأن الرياض أصبحت اليوم محطة رئيسية للنجوم العالميين بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة معلقًا فيها على صورة شاب مبتسم، وفي أعلى ثوبه توقيع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: "من منسوبي الفندق اللي نزل فيه ميسي، ما لقى شي يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه. الناس مبسوطة، والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله، ثم دعم سيدي ولي العهد".

وتساءل "آل الشيخ" في تغريدة أخرى: "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض ‫#أنا_عربية، وخلال خمسة أيام، تجاوزت المبيعات ٣٥ مليون ريال، وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة".

‫وأضاف: "موسم الرياض موووولع، وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف، وريعها لأعمال الخير".

يُذكر أن "موسم الرياض" يهدف إلى تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، بدأت 11 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي توقعت فيه الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض لأكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وتتنوع هذه الفعاليات بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض أنا عربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": مبيعات "‫أنا عربية" تجاوزت ٣٥ مليون ريال.. وزواره ٢٠ ألفًا في 5 أيام
سبق

أكد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وجود قوة شرائية وفرص استثمارية من خلال حجم الإقبال على فعاليات موسم الرياض. مشيرًا إلى حجم مبيعات معرض ‫"أنا عربية" التي تجاوزت خلال خمسة أيام 35 مليون ريال، وتجاوز زواره 20 ألف زائرة.

كما أكد "آل الشيخ" أن فعاليات موسم الرياض نشرت البهجة والسعادة بين الناس، وأن الرياض أصبحت اليوم محطة رئيسية للنجوم العالميين بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة معلقًا فيها على صورة شاب مبتسم، وفي أعلى ثوبه توقيع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: "من منسوبي الفندق اللي نزل فيه ميسي، ما لقى شي يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه. الناس مبسوطة، والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله، ثم دعم سيدي ولي العهد".

وتساءل "آل الشيخ" في تغريدة أخرى: "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض ‫#أنا_عربية، وخلال خمسة أيام، تجاوزت المبيعات ٣٥ مليون ريال، وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة".

‫وأضاف: "موسم الرياض موووولع، وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف، وريعها لأعمال الخير".

يُذكر أن "موسم الرياض" يهدف إلى تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، بدأت 11 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي توقعت فيه الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض لأكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وتتنوع هذه الفعاليات بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:02 PM

"آل الشيخ": مبيعات "‫أنا عربية" تجاوزت ٣٥ مليون ريال.. وزواره ٢٠ ألفًا في 5 أيام

تساءل: "مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وجود قوة شرائية وفرص استثمارية من خلال حجم الإقبال على فعاليات موسم الرياض. مشيرًا إلى حجم مبيعات معرض ‫"أنا عربية" التي تجاوزت خلال خمسة أيام 35 مليون ريال، وتجاوز زواره 20 ألف زائرة.

كما أكد "آل الشيخ" أن فعاليات موسم الرياض نشرت البهجة والسعادة بين الناس، وأن الرياض أصبحت اليوم محطة رئيسية للنجوم العالميين بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة معلقًا فيها على صورة شاب مبتسم، وفي أعلى ثوبه توقيع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: "من منسوبي الفندق اللي نزل فيه ميسي، ما لقى شي يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه. الناس مبسوطة، والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله، ثم دعم سيدي ولي العهد".

وتساءل "آل الشيخ" في تغريدة أخرى: "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض ‫#أنا_عربية، وخلال خمسة أيام، تجاوزت المبيعات ٣٥ مليون ريال، وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة".

‫وأضاف: "موسم الرياض موووولع، وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف، وريعها لأعمال الخير".

يُذكر أن "موسم الرياض" يهدف إلى تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، بدأت 11 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي توقعت فيه الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض لأكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وتتنوع هذه الفعاليات بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

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