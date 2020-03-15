النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو .. العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل

دعا إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ اليوم الأحد، مقطع فيديو للمتحدث تضمن بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل القادمين إلى المملكة من أيّ دولة أن يلزم الحجر المنزلي، وندعو إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا الجديد، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت "الصحة" التأكيد على الجميع أهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة، والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو .. العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل
سبق

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ اليوم الأحد، مقطع فيديو للمتحدث تضمن بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل القادمين إلى المملكة من أيّ دولة أن يلزم الحجر المنزلي، وندعو إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا الجديد، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت "الصحة" التأكيد على الجميع أهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة، والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:54 AM

فيديو .. العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل

دعا إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,829

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ اليوم الأحد، مقطع فيديو للمتحدث تضمن بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل القادمين إلى المملكة من أيّ دولة أن يلزم الحجر المنزلي، وندعو إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا الجديد، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت "الصحة" التأكيد على الجميع أهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة، والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,495

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة