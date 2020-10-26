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مزارعون وصيادون ومربو المواشي.. "الفضلي" يعدّد مزايا "التنمية الريفية"

يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكريم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بدأ الصرف من خلاله للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدعم لصغار المنتجين الزراعيين عبر بوابة "ريف" الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بهدف تحسين القطاع الريفي الزراعي والمساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال "الفضلي": "هذه الخطوة ستعزّز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية، لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وذلك باستهداف عددٍ من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين".

وأوضح أن البرنامج يستهدف إنتاج وتطوير وتصنيع وتسويق محصول البن، وزيادة المساحات المزروعة من 43 هكتاراً سنوياً إلى 260 هكتاراً بنهاية 2026م، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل بزيادة عدد النحالين بالمملكة من 12,500 في 2020 إلى 16,500 في 2026م، كما يدعم تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، ويستهدف زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليارَي وردة سنوياً بنهاية 2026م، وزيادة إنتاج "الذرة الرفيعة" إلى 195 ألف طن بنهاية 2026م، ورفع الإنتاج الحالي من السمسم ليصل إلى ستة آلاف طن سنوياً، إلى جانب زيادة إنتاج "الدخن" إلى 7.2 آلاف طن بنهاية 2026م.

وأضاف أن "ريف" يدعم أنشطة زراعة المانجو، والعنب، إضافة إلى رفع قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية زيادة دخل صغار المربين.

يُذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة 2020م - 2026م، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزارعون وصيادون ومربو المواشي.. "الفضلي" يعدّد مزايا "التنمية الريفية"
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكريم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بدأ الصرف من خلاله للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدعم لصغار المنتجين الزراعيين عبر بوابة "ريف" الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بهدف تحسين القطاع الريفي الزراعي والمساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال "الفضلي": "هذه الخطوة ستعزّز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية، لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وذلك باستهداف عددٍ من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين".

وأوضح أن البرنامج يستهدف إنتاج وتطوير وتصنيع وتسويق محصول البن، وزيادة المساحات المزروعة من 43 هكتاراً سنوياً إلى 260 هكتاراً بنهاية 2026م، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل بزيادة عدد النحالين بالمملكة من 12,500 في 2020 إلى 16,500 في 2026م، كما يدعم تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، ويستهدف زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليارَي وردة سنوياً بنهاية 2026م، وزيادة إنتاج "الذرة الرفيعة" إلى 195 ألف طن بنهاية 2026م، ورفع الإنتاج الحالي من السمسم ليصل إلى ستة آلاف طن سنوياً، إلى جانب زيادة إنتاج "الدخن" إلى 7.2 آلاف طن بنهاية 2026م.

وأضاف أن "ريف" يدعم أنشطة زراعة المانجو، والعنب، إضافة إلى رفع قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية زيادة دخل صغار المربين.

يُذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة 2020م - 2026م، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
01:06 PM

مزارعون وصيادون ومربو المواشي.. "الفضلي" يعدّد مزايا "التنمية الريفية"

يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكريم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بدأ الصرف من خلاله للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدعم لصغار المنتجين الزراعيين عبر بوابة "ريف" الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بهدف تحسين القطاع الريفي الزراعي والمساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال "الفضلي": "هذه الخطوة ستعزّز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية، لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وذلك باستهداف عددٍ من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين".

وأوضح أن البرنامج يستهدف إنتاج وتطوير وتصنيع وتسويق محصول البن، وزيادة المساحات المزروعة من 43 هكتاراً سنوياً إلى 260 هكتاراً بنهاية 2026م، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل بزيادة عدد النحالين بالمملكة من 12,500 في 2020 إلى 16,500 في 2026م، كما يدعم تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، ويستهدف زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليارَي وردة سنوياً بنهاية 2026م، وزيادة إنتاج "الذرة الرفيعة" إلى 195 ألف طن بنهاية 2026م، ورفع الإنتاج الحالي من السمسم ليصل إلى ستة آلاف طن سنوياً، إلى جانب زيادة إنتاج "الدخن" إلى 7.2 آلاف طن بنهاية 2026م.

وأضاف أن "ريف" يدعم أنشطة زراعة المانجو، والعنب، إضافة إلى رفع قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية زيادة دخل صغار المربين.

يُذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة 2020م - 2026م، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

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