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"مدير تعليم جدة" يقف على سير اختبارات اليوم الأول لأكثر من 550 ألف طالب

"المسعودي" ثمّن جهود المشرفين وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية

وقَف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ميدانيًّا صباح اليوم الأحد، على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة، والتي استهلّها بثانوية ابن حبان التابعة لمكتب التعليم بالنسيم، بحضور مدير المكتب الدكتور سعود السلمي.

واطمأن "المسعودي" -خلال جولته- على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما استمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.

وأكد، في ختام جولته، أن فترة الاختبارات تحظى بمتابعة من قِبَل أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومحافظ جدة؛ مشيرًا إلى أنه تم تهيئة طلاب المرحلة الابتدائية لدخول الاختبارات هذا العام؛ من خلال العديد من برامج التوجيه والإرشاد؛ لتهيئتهم نفسيًّا لعودة الاختبارات، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تجويد عملية التقويم وتحسين نواتج التعلم.

وثمّن "المسعودي" جهود المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية الكبيرة، وعملهم المخلص؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات؛ مُهيبًا بالطلاب التوجه إلى منازلهم فورًا عقب الانتهاء من أداء الاختبارات، كما أكد أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس من أجل سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا اختبار اليوم الأول في مدارس جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها، يزيد على ٥٥٠ ألف طالب وطالبة.

مدير تعليم جدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدير تعليم جدة" يقف على سير اختبارات اليوم الأول لأكثر من 550 ألف طالب
سبق

وقَف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ميدانيًّا صباح اليوم الأحد، على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة، والتي استهلّها بثانوية ابن حبان التابعة لمكتب التعليم بالنسيم، بحضور مدير المكتب الدكتور سعود السلمي.

واطمأن "المسعودي" -خلال جولته- على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما استمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.

وأكد، في ختام جولته، أن فترة الاختبارات تحظى بمتابعة من قِبَل أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومحافظ جدة؛ مشيرًا إلى أنه تم تهيئة طلاب المرحلة الابتدائية لدخول الاختبارات هذا العام؛ من خلال العديد من برامج التوجيه والإرشاد؛ لتهيئتهم نفسيًّا لعودة الاختبارات، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تجويد عملية التقويم وتحسين نواتج التعلم.

وثمّن "المسعودي" جهود المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية الكبيرة، وعملهم المخلص؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات؛ مُهيبًا بالطلاب التوجه إلى منازلهم فورًا عقب الانتهاء من أداء الاختبارات، كما أكد أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس من أجل سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا اختبار اليوم الأول في مدارس جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها، يزيد على ٥٥٠ ألف طالب وطالبة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:07 PM

"مدير تعليم جدة" يقف على سير اختبارات اليوم الأول لأكثر من 550 ألف طالب

"المسعودي" ثمّن جهود المشرفين وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,358

وقَف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ميدانيًّا صباح اليوم الأحد، على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة، والتي استهلّها بثانوية ابن حبان التابعة لمكتب التعليم بالنسيم، بحضور مدير المكتب الدكتور سعود السلمي.

واطمأن "المسعودي" -خلال جولته- على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما استمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.

وأكد، في ختام جولته، أن فترة الاختبارات تحظى بمتابعة من قِبَل أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومحافظ جدة؛ مشيرًا إلى أنه تم تهيئة طلاب المرحلة الابتدائية لدخول الاختبارات هذا العام؛ من خلال العديد من برامج التوجيه والإرشاد؛ لتهيئتهم نفسيًّا لعودة الاختبارات، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تجويد عملية التقويم وتحسين نواتج التعلم.

وثمّن "المسعودي" جهود المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية الكبيرة، وعملهم المخلص؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات؛ مُهيبًا بالطلاب التوجه إلى منازلهم فورًا عقب الانتهاء من أداء الاختبارات، كما أكد أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس من أجل سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا اختبار اليوم الأول في مدارس جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها، يزيد على ٥٥٠ ألف طالب وطالبة.

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