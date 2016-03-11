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"وزارة الرياضة": يحقّ للمشتركين في المراكز الرياضية إيقاف اشتراكاتهم

أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد.

‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬
‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬.
‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬
‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬
‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬

وزارة الرياضة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"وزارة الرياضة": يحقّ للمشتركين في المراكز الرياضية إيقاف اشتراكاتهم
سبق

أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد.

‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬
‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬.
‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬
‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬
‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:22 PM

"وزارة الرياضة": يحقّ للمشتركين في المراكز الرياضية إيقاف اشتراكاتهم

أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد.

‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬
‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬.
‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬
‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬
‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬

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