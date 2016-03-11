‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬ ‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬. ‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬ ‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬ ‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬

أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد.

"وزارة الرياضة": يحقّ للمشتركين في المراكز الرياضية إيقاف اشتراكاتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-11 أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد. ‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬

‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬.

‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬

‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬

‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 04:22 PM

"وزارة الرياضة": يحقّ للمشتركين في المراكز الرياضية إيقاف اشتراكاتهم أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب "كورونا"





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أعلنت وزارة الرياضة اتخاذها عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية؛ للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد.

‫وقالت في بيان: "إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذها دون تأخير على النحو التالي:‬

‫١- تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء لمن يرغب، حتى إشعار آخر‬.

‫٢- تأمين مواد التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر.‬

‫٣- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.‬

‫وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم.‬