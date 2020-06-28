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"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

رفض الموظف خدمة زبونة.. فحصل على مكافأة 63 ألف دولار

في زمن كورونا

حصل موظف بمقهى أمريكي شهير على مكافأة قدرها 63 ألف دولار، وتعاطف الآلاف من الأميركيين، بعدما اعتذر عن تقديم الخدمة لزبونة رفضت ارتداء القناع الواقي من الأمراض في ظل جائحة كورونا.

الغريب أن الزبونة كانت وراء حصوله على التعاطف والمال، بعدما التقطت صورة للموظف ونشرتها على صفحتها على "فيس بوك" وكتبت "هذا (موظف) من مقهى (-----) بمدينة سان دييغو في كاليفورنيا)، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعاً، في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبياً".


وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً على المنصات الاجتماعية، لكن بدلاً من أن يتعاطف القراء مع الزبونة، حظي الشاب الموظف بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر.

ورداً على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضرر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنح حتى يوم السبت نحو 63 ألف دولار.

وفي مقطع فيديو نشر عبر "فيس بوك"، شكر فيه الموظف المتبرّعين، مشيراً إلى أنّه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصاً محترفاً.

مقهى أمريكي فيروس كورونا الجديد

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رفض الموظف خدمة زبونة.. فحصل على مكافأة 63 ألف دولار
سبق

حصل موظف بمقهى أمريكي شهير على مكافأة قدرها 63 ألف دولار، وتعاطف الآلاف من الأميركيين، بعدما اعتذر عن تقديم الخدمة لزبونة رفضت ارتداء القناع الواقي من الأمراض في ظل جائحة كورونا.

الغريب أن الزبونة كانت وراء حصوله على التعاطف والمال، بعدما التقطت صورة للموظف ونشرتها على صفحتها على "فيس بوك" وكتبت "هذا (موظف) من مقهى (-----) بمدينة سان دييغو في كاليفورنيا)، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعاً، في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبياً".


وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً على المنصات الاجتماعية، لكن بدلاً من أن يتعاطف القراء مع الزبونة، حظي الشاب الموظف بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر.

ورداً على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضرر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنح حتى يوم السبت نحو 63 ألف دولار.

وفي مقطع فيديو نشر عبر "فيس بوك"، شكر فيه الموظف المتبرّعين، مشيراً إلى أنّه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصاً محترفاً.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:34 PM

رفض الموظف خدمة زبونة.. فحصل على مكافأة 63 ألف دولار

في زمن كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
12,023

حصل موظف بمقهى أمريكي شهير على مكافأة قدرها 63 ألف دولار، وتعاطف الآلاف من الأميركيين، بعدما اعتذر عن تقديم الخدمة لزبونة رفضت ارتداء القناع الواقي من الأمراض في ظل جائحة كورونا.

الغريب أن الزبونة كانت وراء حصوله على التعاطف والمال، بعدما التقطت صورة للموظف ونشرتها على صفحتها على "فيس بوك" وكتبت "هذا (موظف) من مقهى (-----) بمدينة سان دييغو في كاليفورنيا)، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعاً، في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبياً".


وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً على المنصات الاجتماعية، لكن بدلاً من أن يتعاطف القراء مع الزبونة، حظي الشاب الموظف بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر.

ورداً على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضرر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنح حتى يوم السبت نحو 63 ألف دولار.

وفي مقطع فيديو نشر عبر "فيس بوك"، شكر فيه الموظف المتبرّعين، مشيراً إلى أنّه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصاً محترفاً.

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