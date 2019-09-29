"معادن" تعلن قبول استقالة "الفالح" .. و"الرميان" رئيساً لمجلس الإدارة

قالت في بيان: تقدم باستقالته بتاريخ 28 المحرم وذلك لظروفه الخاصة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 29 المحرم 1441هـ، الموافق 28 سبتمبر 2019م، القاضي بقبول استقالة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (عضو غير تنفيذي؛ ممثل صندوق الاستثمارات العامة)؛ الذي تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 28 المحرم 1441هـ، الموافق 27 سبتمبر 2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

ووفق بيان الشركة، الذي نشره اليوم موقع "تداول"، فقد وافق المجلس على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان؛ عضواً غير تنفيذي في المجلس بديلاً عن العضو المستقيل، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس الإدارة، على أن تبدأ عضويته اعتباراً من 29 المحرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م، حتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020م.