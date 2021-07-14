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"الغذاء والدواء": "الباركود" يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي

المنشآت الصيدلانية غير ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت الصيدلانية لن تكون ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر الخارجي، مع الالتزام بإضافة "باركود" ثنائي الأبعاد يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر. ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من تاريخ 22/‏ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/‏ 8/‏ 2021م ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية "اختيارية" وليست "إلزامية"، على أن يتم إضافة "باركود" متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك سعيًا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

وبيّنت الهيئة أنه نظرًا للتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك إلى سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقصًا في التوفر أو انقطاعًا للدواء، مما يؤثر سلبًا على المستهلك والمستثمر.

وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات"، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة "الباركود" في تطبيق "طمني" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد" من خلال الرابط: ( https://tameni.sfda.gov.sa/.

وتؤكد الهيئة أن عمليات المراقبة وتلقي الشكاوى مستمرة؛ لكونها هي الجهة المسؤولة عن تسعير وإعادة تسعير الأدوية بسعر مناسب يضمن توفره للمريض، ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني".

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"الغذاء والدواء": "الباركود" يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت الصيدلانية لن تكون ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر الخارجي، مع الالتزام بإضافة "باركود" ثنائي الأبعاد يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر. ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من تاريخ 22/‏ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/‏ 8/‏ 2021م ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية "اختيارية" وليست "إلزامية"، على أن يتم إضافة "باركود" متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك سعيًا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

وبيّنت الهيئة أنه نظرًا للتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك إلى سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقصًا في التوفر أو انقطاعًا للدواء، مما يؤثر سلبًا على المستهلك والمستثمر.

وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات"، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة "الباركود" في تطبيق "طمني" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد" من خلال الرابط: ( https://tameni.sfda.gov.sa/.

وتؤكد الهيئة أن عمليات المراقبة وتلقي الشكاوى مستمرة؛ لكونها هي الجهة المسؤولة عن تسعير وإعادة تسعير الأدوية بسعر مناسب يضمن توفره للمريض، ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني".

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:06 PM

"الغذاء والدواء": "الباركود" يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي

المنشآت الصيدلانية غير ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت الصيدلانية لن تكون ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر الخارجي، مع الالتزام بإضافة "باركود" ثنائي الأبعاد يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر. ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من تاريخ 22/‏ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/‏ 8/‏ 2021م ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية "اختيارية" وليست "إلزامية"، على أن يتم إضافة "باركود" متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك سعيًا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

وبيّنت الهيئة أنه نظرًا للتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك إلى سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقصًا في التوفر أو انقطاعًا للدواء، مما يؤثر سلبًا على المستهلك والمستثمر.

وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات"، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة على أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة "الباركود" في تطبيق "طمني" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد" من خلال الرابط: ( https://tameni.sfda.gov.sa/.

وتؤكد الهيئة أن عمليات المراقبة وتلقي الشكاوى مستمرة؛ لكونها هي الجهة المسؤولة عن تسعير وإعادة تسعير الأدوية بسعر مناسب يضمن توفره للمريض، ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني".

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