النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 27 شخصًا جديدًا

سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يوم
سبق

سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:13 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 27 شخصًا جديدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,049

سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,395
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة