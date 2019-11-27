قلّد مساعد مدير شرطة محافظة الليث العقيد مراد بن فهد العتيبي، مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة الليث النقيب سعود بن علي المسعودي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر بترقيته.
ترقية المسعودي إلى رتبة "رائد" بشرطة الليث
قلّد مساعد مدير شرطة محافظة الليث العقيد مراد بن فهد العتيبي، مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة الليث النقيب سعود بن علي المسعودي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر بترقيته.ترقية المسعودي شرطة الليث رتبة "رائد"
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ترقية المسعودي إلى رتبة "رائد" بشرطة الليثصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-27
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:04 PM
ترقية المسعودي إلى رتبة "رائد" بشرطة الليث
قلّد مساعد مدير شرطة محافظة الليث العقيد مراد بن فهد العتيبي، مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة الليث النقيب سعود بن علي المسعودي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر بترقيته.
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