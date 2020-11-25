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تسريبات: "أبل" قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون"

بسبب النزاعات القضائية مع "كوالكوم" على براءات الاختراع

كشفت تسريبات صحفية عديدة، أن شركة "أبل" الأمريكية قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون" المقبلة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل"، أنها قررت أن تتخلى عن المعالجات المُصَنّعة من قِبَل شركة "كوالكوم" المعروفة بسرعتها الفائقة بمعالجات ذاتية التصنيع لن تقل في السرعة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أبل" في تزويد هواتف "آيفون" بتلك المعالجات الجديدة بدءًا من عام 2023.

ومن المتوقع أن تتوافق المعالجات الجديدة المصنعة من قِبَل "أبل" مع تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وستكون بمعدل 4 نانومتر؛ مما سيجعلها أكثر سرعة وأكثر توفيرًا في عمر البطارية.

ويرجع قرار تخلي "أبل" عن معالجات "كوالكوم"، إلى النزاعات القضائية فيما بينهما، بسبب براءات الاختراع.

وكانت "أبل" قد استحوذت على قطاع الهواتف الذكية في "إنتل" منذ ما يقرب من عام مقابل مليار دولار أمريكي.

ويتم حاليًا تطوير معالجات "آيفون" الجديدة في مختبرات متخصصة بمدينة ميونيخ الألمانية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات: "أبل" قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون"
سبق

كشفت تسريبات صحفية عديدة، أن شركة "أبل" الأمريكية قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون" المقبلة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل"، أنها قررت أن تتخلى عن المعالجات المُصَنّعة من قِبَل شركة "كوالكوم" المعروفة بسرعتها الفائقة بمعالجات ذاتية التصنيع لن تقل في السرعة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أبل" في تزويد هواتف "آيفون" بتلك المعالجات الجديدة بدءًا من عام 2023.

ومن المتوقع أن تتوافق المعالجات الجديدة المصنعة من قِبَل "أبل" مع تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وستكون بمعدل 4 نانومتر؛ مما سيجعلها أكثر سرعة وأكثر توفيرًا في عمر البطارية.

ويرجع قرار تخلي "أبل" عن معالجات "كوالكوم"، إلى النزاعات القضائية فيما بينهما، بسبب براءات الاختراع.

وكانت "أبل" قد استحوذت على قطاع الهواتف الذكية في "إنتل" منذ ما يقرب من عام مقابل مليار دولار أمريكي.

ويتم حاليًا تطوير معالجات "آيفون" الجديدة في مختبرات متخصصة بمدينة ميونيخ الألمانية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:02 AM

تسريبات: "أبل" قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون"

بسبب النزاعات القضائية مع "كوالكوم" على براءات الاختراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات صحفية عديدة، أن شركة "أبل" الأمريكية قررت أن تتخلى عن تقنية فائقة السرعة بهواتف "آيفون" المقبلة.

وكشف موقع "جي إس إم آرينا" عن مصادر من داخل "أبل"، أنها قررت أن تتخلى عن المعالجات المُصَنّعة من قِبَل شركة "كوالكوم" المعروفة بسرعتها الفائقة بمعالجات ذاتية التصنيع لن تقل في السرعة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أبل" في تزويد هواتف "آيفون" بتلك المعالجات الجديدة بدءًا من عام 2023.

ومن المتوقع أن تتوافق المعالجات الجديدة المصنعة من قِبَل "أبل" مع تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وستكون بمعدل 4 نانومتر؛ مما سيجعلها أكثر سرعة وأكثر توفيرًا في عمر البطارية.

ويرجع قرار تخلي "أبل" عن معالجات "كوالكوم"، إلى النزاعات القضائية فيما بينهما، بسبب براءات الاختراع.

وكانت "أبل" قد استحوذت على قطاع الهواتف الذكية في "إنتل" منذ ما يقرب من عام مقابل مليار دولار أمريكي.

ويتم حاليًا تطوير معالجات "آيفون" الجديدة في مختبرات متخصصة بمدينة ميونيخ الألمانية.

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