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مواطن يعلن تبرعه بكليته لإنقاذ حياة من يحتاجها: هي مجانًا لوجه الله

قال: عمل تطوعي وهذه أخلاق السعوديين.. أنتظر تواصل مَن يعاني فشلًا

أعلن مواطن بالباحة تبرعه بإحدى كليتيه لوجه الله لإنقاذ حياة من يعاني فشلًا كلويًّا؛ مؤكدًا أنه يرفض أخذ أي مقابل من المريض الذي يطابقه صحيًّا.

وقال الثلاثيني أبو صالح الزهراني لـ"سبق": "العمل التطوعي جميل وإنقاذ حياة الآخرين بقطرة دم أو عضو جزاؤها من الله وحده، وقد بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية لوجه الله".

وأوضح المواطن الذي يقيم في إحدى محافظات منطقة الباحة، أن العمل التطوعي غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، وقال: "تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يعلن تبرعه بكليته لإنقاذ حياة من يحتاجها: هي مجانًا لوجه الله
سبق

أعلن مواطن بالباحة تبرعه بإحدى كليتيه لوجه الله لإنقاذ حياة من يعاني فشلًا كلويًّا؛ مؤكدًا أنه يرفض أخذ أي مقابل من المريض الذي يطابقه صحيًّا.

وقال الثلاثيني أبو صالح الزهراني لـ"سبق": "العمل التطوعي جميل وإنقاذ حياة الآخرين بقطرة دم أو عضو جزاؤها من الله وحده، وقد بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية لوجه الله".

وأوضح المواطن الذي يقيم في إحدى محافظات منطقة الباحة، أن العمل التطوعي غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، وقال: "تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي".

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
10:31 AM

مواطن يعلن تبرعه بكليته لإنقاذ حياة من يحتاجها: هي مجانًا لوجه الله

قال: عمل تطوعي وهذه أخلاق السعوديين.. أنتظر تواصل مَن يعاني فشلًا

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
27
13,241

أعلن مواطن بالباحة تبرعه بإحدى كليتيه لوجه الله لإنقاذ حياة من يعاني فشلًا كلويًّا؛ مؤكدًا أنه يرفض أخذ أي مقابل من المريض الذي يطابقه صحيًّا.

وقال الثلاثيني أبو صالح الزهراني لـ"سبق": "العمل التطوعي جميل وإنقاذ حياة الآخرين بقطرة دم أو عضو جزاؤها من الله وحده، وقد بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية لوجه الله".

وأوضح المواطن الذي يقيم في إحدى محافظات منطقة الباحة، أن العمل التطوعي غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، وقال: "تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي".

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