النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان

في مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية.. ووزعت 600 سلة غذائية

بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.

وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.

ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان
سبق

بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.

وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.

ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:27 PM

لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان

في مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية.. ووزعت 600 سلة غذائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,426

بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.

وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.

ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,785
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,138
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,422

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة