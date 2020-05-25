لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان

في مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية.. ووزعت 600 سلة غذائية

بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.

وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.

ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.