النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار متوسطة على الطائف وما جاورها.. و"الشريف": ابتعدوا عن أخطارها

الدفاع المدني يحذر من النزول لبطون الأودية ومجاري السيول

جدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، تحذيراته من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد الطائف في هذه اللحظات هطول أمطار أقل من المتوسطة، يتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة؛ إذ إن السماء ما زالت ملبدةً بالغيوم.

وكان قد ورد اليوم السبت تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصحبها زخات من البرد تصحب برياحٍ نشطة على الطائف والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متوسطة على الطائف وما جاورها.. و"الشريف": ابتعدوا عن أخطارها
سبق

جدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، تحذيراته من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد الطائف في هذه اللحظات هطول أمطار أقل من المتوسطة، يتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة؛ إذ إن السماء ما زالت ملبدةً بالغيوم.

وكان قد ورد اليوم السبت تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصحبها زخات من البرد تصحب برياحٍ نشطة على الطائف والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:30 PM

أمطار متوسطة على الطائف وما جاورها.. و"الشريف": ابتعدوا عن أخطارها

الدفاع المدني يحذر من النزول لبطون الأودية ومجاري السيول

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,776

جدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، تحذيراته من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد الطائف في هذه اللحظات هطول أمطار أقل من المتوسطة، يتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة؛ إذ إن السماء ما زالت ملبدةً بالغيوم.

وكان قد ورد اليوم السبت تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصحبها زخات من البرد تصحب برياحٍ نشطة على الطائف والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة