أمانة جائزة "فهد بن سلطان" للتفوق العلمي تعلن لائحتها المطورة

لتواكب رؤية المملكة 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين

أعلنت أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، اليوم، اللائحة والهيكل التنظيمي للجائزة بعد تطويرها.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للأمانة، اليوم، بحضور مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان أمين عام الجائزة، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، وأعضاء الجائزة، وممثل وسائل الإعلام بمنطقة تبوك.

وأوضح "اللحيدان" أنه بناءً على توجيهات أمير تبوك، رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميز، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإضافة مجالات جديدة في الجائزة, لتكون أداة فعالة لتحسين وإدارة الحراك الإبداعي والثقافي والتنافسي بين أبناء وبنات المنطقة في المجالات كافة, ولتواكب رؤية المملكة 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين، أفرادًا وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية، أعدت لائحة جديدة للجائزة وتشكيل هيكل تنظيمي ولجان لها, وإضافة ثلاثة مجالات جديدة للجائزة لتشمل: جائزة التميز في الإبداع والابتكار، وجائزة التميز في تعزيز الانتماء الوطني، وجائزة التميز في الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى المجال الأساسي في الجائزة "التميز في التحصيل العلمي".

وبين الدكتور "اللحيدان" أن جائزة التميز في الإبداع والابتكار ستمنح للأفكار الرائدة بالمنطقة من مشاريع العاملين بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية، ويشترط أن تكون الفكرة متميزة ومبتكرة وجديدة.

وتابع: جائزة التميز في مجال تعزيز الانتماء الوطني، تمنح في الجوانب الفكرية أو التطبيقية لتعزيز الانتماء الوطني للأفراد أو المؤسسات بمنطقة تبوك.

وأشار إلى أن جائزة التميز في الخدمة المجتمعية، تمنح للأفراد والمجموعات والجمعيات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي قدمت خدمة مميزة للمجتمع في مجالات العمل الإنساني أو التطوعي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي أو البيئي أو التنموي.

ونوه الدكتور "اللحيدان" بالدعم الكبير والرعاية التي يوليها أمير تبوك للجائزة منذ تأسيسها عام 1408هـ , حيث تأتي هذه السنة متجددة ومتطورة.

وأضاف: حققت الجائزة ـ ولله الحمد ـ الهدف المنشود من إقرارها في تحفيز المواطن والمواطنة على أساس تنمية الوطن, وحصل عليها منذ إنشائها وحتى اليوم، أكثر خمسة آلاف مميز ومميزة.

وأعلن الدكتور "اللحيدان" في ختام اللقاء، عن آلية الجائزة، وكيفية التقدم لها, ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، ويدشن قريبًا, داعيًا الله ـ العلي القدير ـ أن يوفق الجميع لما فيه خير لخدمة دينهم وملكيهم ووطنهم.