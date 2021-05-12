توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس آخر يوم برمضان: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-12 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 08:13 AM

طقس آخر يوم برمضان: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق الأرصاد: حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية





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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.