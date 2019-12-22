"الرصد الأسبوعي".. خادم الحرمين يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك و"قبلة التقدير" تصعد للترند والحكم على عصابة الـ5 مليارات

فشل "قمة الضرار".. والتحقيق مع قياديين في جمعية بجازان واستحواذ "أرامكو" على 17% من "هيونداي"

ساحة المملكة كعادتها الأسبوعية حافلة بكثير من الأحداث على جميع المستويات، والتي حظيت بمتابعة من العالم أجمع والسعوديين خاصة، فبداية كان رد كلمة خادم الحرمين الشريفين على اتصال الرئيس الماليزي محمد مهاتير على غرار قمة ماليزيا، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كل القضايا الإسلامية التي تهم الأمة، فيما شهدت ساحة "تويتر" احتفالاً كبيرًا بـ"قُبلة التقدير"، والتي طبعها وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنال إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصعد للترند الأول في "تويتر".

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن المتدربين السعوديين بالقواعد العسكرية الأمريكية لا يشكلون أي تهديد في البلاد، ورفعت الحظر عنهم، عقب إطلاق نار نفّذه ضابط بسلاح الجو السعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاصٍ في قاعدة بولاية فلوريدا في السادس من هذا الشهر. بالإضافة إلى حكم بسجن سعودي ووافدين أدينوا في قضية غسيل أموال قدرت بخمسة مليارات بلغ إجمالي أحكامهم 26 عامًا. "سبق" رصدت كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والمحلية في رصدها الأسبوعي.

خادم الحرمين يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك ووحدة الصف

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وشهد الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كل القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

https://sabq.org/FfDXTq

انتهت المراجعة ورُفع الحظر.. "البنتاغون": لا تهديد من السعوديين بقواعدنا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن المتدربين السعوديين بالقواعد العسكرية الأمريكية لا يشكلون أي تهديد في البلاد، ورفعت الحظر عنهم، عقب إطلاق نار نفّذه ضابط بسلاح الجو السعودي أودى بحياة 3 أشخاصٍ في قاعدة بولاية فلوريدا في السادس من هذا الشهر.

وأكّد التقرير، أنه بعد مراجعة شاملة لنحو 850 طالبًا عسكريًا من السعودية يدرسون حاليًا بالولايات المتحدة، توصل إلى نتيجة واضحة أنه لا توجد أي مؤشرات لأي تهديد محتمل في المستقبل.

https://sabq.org/GFpHWB

"قُبلة تقدير" من وزير الحرس الوطني لولي العهد تتصدر "تويتر"

قُبلة تقدير، نالت إعجاب المغردين؛ لتصعد للترند الأول في "تويتر"، حيث طبع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، قُبلة على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنال إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://sabq.org/mqV78X

26 سنة سجنًا لـ"عصابة غسيل الأموال".. 5 مليارات والتفاصيل تكشفها "النيابة"

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقًا، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.

https://sabq.org/JVvkj8

"الكتبي" لـ"سبق": على دول الخليج الاتجاه لمفهوم القوة الشامل.. وما يحصل في العراق ولبنان فرصة لرفع هيمنة طهران

كشف استمرارية الاحتجاجات في العراق ولبنان عن المخاض العسير، الذي يخوضه شعباها في التخلص من النفوذ الإيراني؛ على أن انتقال الفعل الاحتجاجي إلى قلب إيران نفسها، ركّز الأنظار على قوة الإمكانية التي ولّدتها الاحتجاجات لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة أو تقليصه، كما أعاد التساؤل حول صيغة العلاقة الصحيحة بين دول الخليج وإيران؛ باعتبارها جزءًا من المكوّن الجغرافي للمنطقة.

وفي أجواء هذه التطورات، أوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة "ابتسام الكتبي" في حوارها مع "سبق"، أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق تخصم من نفوذ إيران؛ لافتة إلى أن التنمية في إيران ضعيفة؛ بسبب انشغالها بالتدخلات الخارجية وتمويل الميليشيات في دول الجوار.

https://sabq.org/HYcngX

انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 12% مع ارتفاع المشاركة الاقتصادية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد الماضي ، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2019م انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.5 %) وذلك للربع الثالث من عام 2019م، مقارنةً بـ(5.6 %) للربع الثاني من العام نفسه، وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.0 %) للربع الثالث من عام 2019م، مقارنة بـ (12.3 %) للربع الثاني من العام نفسه، كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (45.5 %) في الربع الثالث من عام 2019م مقارنةً بـ (45.0 %) في الربع السابق، في حين بقى معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ثابتًا عند (23.2 %).

https://sabq.org/qnLm2N

"أرامكو" تعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 17% من "هيونداي أويل بنك"

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. –إحدى شركاتها التابعة– على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بقيمة استثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

https://sabq.org/dbks9C

"النيابة العامة" تكشف الإطاحة بتشكيل عصابي يديره وافدان: أدينا بغسل الأموال

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

https://sabq.org/SFq823

قمة ماليزيا.. كيف يكون شق الصف عملاً للنهوض بالعالم الإسلامي؟

في هذا العصر الذي تسوده التكتلات والتحالفات الكبيرة، وتسعى فيه شتى الدول التي تجمعها قواسم مشتركة إلى إيجاد مظلة تأتلف تحتها؛ لتحمي مصالحها، وتعزز التعاون والاستقرار فيما بينها، تنحرف دول أخرى عن هذا النهج الذي تفرضه تحديات العصر، وتسعى إلى شق الصف، وخلق كيانات هزيلة. ومن هذه الدول ماليزيا وتركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر، التي قررت عقد "قمة إسلامية مصغرة" خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي دون مراعاة لانعكاسات هذه "القمة" على تماسك المنظمة، وقوة تمثيلها لوجهة نظر المسلمين في العالم؛ إذ تضم 57 دولة إسلامية، وتعد ثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة.

https://sabq.org/DLF6Wv

توقيف قيادييْن في "جمعية" بجازان للتحقيق في اختلاس أموال.. فضحهما الموقوف الأول

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان قيادييْن في جمعية خيرية فرعية بمنطقة جازان، بعدما اعترف بشراكتهما الموقوف الأول، بتهمة اختلاس مبالغ مالية من الجمعية الخيرية وتزوير توقيع شيكات.

https://sabq.org/yTSpQX

تزامنًا مع يوم "العربية".. وزير الثقافة يعلن 2020 "عامًا للخط العربي"

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ"عام الخط العربي"؛ احتفاءً بالخط العربي، وتقديرًا لما يمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله؛ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

https://sabq.org/2Wrv9N

بتوجيه وزير الإعلام: تحقيقات فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة تنتظر المتجاوزين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

https://sabq.org/sFMdGm

النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية

صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلاً بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

https://sabq.org/Sq6tZ7

"مئوية الرحلة التاريخية".. تدشين معرض "الفيصل" بلندن.. مقتنيات و7 أقسام

افتتح الأمير تركـي الفيصـل رئيـس مجلـس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، معرض "الفيصل" الذي ينظّمه المركز بمناسبة مرور 100 عام على الرحلة التاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى أوروبا، وتوقيع معاهدة فرساي، في قاعة "ناش رووم" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

https://sabq.org/dDcGWZ

الدفاع المدني: وفاة شخصَيْن وإصابة 13 شخصًا في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا الثلاثاء الماضي من هذا الأسبوع بوقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج منه وفاة شخصَيْن، وإصابة 13 شخصًا، تلقوا العلاج المناسب في حينه، وخرج معظمهم من المستشفى سالمين - ولله الحمد-.

https://sabq.org/HjMhWz