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ينطلق في 5 يناير 2020 .. نجوم "رالي داكار" العالمي: متشوقون لإقامة السباق في السعودية

تحتضن المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م منافسات "رالي داكار السعودية" العالمي بمشاركة نخبة من المتسابقين المحترفين حول العالم، حيث ستكون الانطلاقة من مدينة جدة على 5 فئات من المركبات، وهي: الدراجات الرباعية، وسايد باي سايد، إضافة إلى الدراجات النارية، والسيارات المخصصة للصحراء، والشاحنات.
وأكد الفائز برالي داكار في 13 مناسبة سابقة الفرنسي ستيفان بيترانسيل، أنه تفاجأ بانتقال الرالي إلى المملكة العربية السعودية، وأنه قام ببحث عميق عن المملكة ومدى مناسبتها لإقامة مثل هذه السباقات، وقال: "بعد البحث رأيت أن السعودية بلد رائع جداً ومناسب لإقامة الرالي، فهي تمتلك مختلف أنواع التضاريس، وأتوقع أن نحصل على مسار مثالي للغاية، كما أن المساحات الشاسعة من الصحراء تمنحني الأمل في أنّ رالي داكار السعودية 2020 سيحظى بمنافسة شيقة ومثيرة أكثر من تلك التي كانت في إفريقيا".
فيما أوضح مواطنه سيريل ديبريه الفائز برالي داكار خمس مرّات، أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا من يعيش التحدي فيها، وقال: "عندما سمعت أن رالي داكار سينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى، تذكّرت كلمات مؤسس رالي داكار تييري سابين، الذي قال إنه في حال أحببت استكشاف القارة الإفريقية، فستحبّ كذلك استكشاف أجزاء أخرى من العالم".
كما عبّر البريطاني سام ساندرلاند، الفائز بفئة الدرّاجات في رالي داكار في 2017، عن سعادته بالمشاركة بالسباق المقام في السعودية، وقال: "يُعدّ ذلك التغيير جيّدًا بالنسبة لي، كوني عشت في دبي لمدّة 10 سنوات، إذ تأقلمت بشكل جيّد مع أجواء الشرق الأوسط، إنّه أمر إيجابي بالنسبة لرالي داكار أن يستكشف منطقة جديدة، والأمر المؤكّد هو أنّ الجميع في هذه الرياضة متحمّسون لاستكشاف أرض جديدة لإقامة السباقات".
الجدير بالذكر أن التسجيل والمشاركة في السباق لايزال مفتوحًا لجميع الفئات عبر الرابط التالي: https://www.dakar.com/en/the-competitors/register .

رالي دكار

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ينطلق في 5 يناير 2020 .. نجوم "رالي داكار" العالمي: متشوقون لإقامة السباق في السعودية
سبق

تحتضن المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م منافسات "رالي داكار السعودية" العالمي بمشاركة نخبة من المتسابقين المحترفين حول العالم، حيث ستكون الانطلاقة من مدينة جدة على 5 فئات من المركبات، وهي: الدراجات الرباعية، وسايد باي سايد، إضافة إلى الدراجات النارية، والسيارات المخصصة للصحراء، والشاحنات.
وأكد الفائز برالي داكار في 13 مناسبة سابقة الفرنسي ستيفان بيترانسيل، أنه تفاجأ بانتقال الرالي إلى المملكة العربية السعودية، وأنه قام ببحث عميق عن المملكة ومدى مناسبتها لإقامة مثل هذه السباقات، وقال: "بعد البحث رأيت أن السعودية بلد رائع جداً ومناسب لإقامة الرالي، فهي تمتلك مختلف أنواع التضاريس، وأتوقع أن نحصل على مسار مثالي للغاية، كما أن المساحات الشاسعة من الصحراء تمنحني الأمل في أنّ رالي داكار السعودية 2020 سيحظى بمنافسة شيقة ومثيرة أكثر من تلك التي كانت في إفريقيا".
فيما أوضح مواطنه سيريل ديبريه الفائز برالي داكار خمس مرّات، أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا من يعيش التحدي فيها، وقال: "عندما سمعت أن رالي داكار سينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى، تذكّرت كلمات مؤسس رالي داكار تييري سابين، الذي قال إنه في حال أحببت استكشاف القارة الإفريقية، فستحبّ كذلك استكشاف أجزاء أخرى من العالم".
كما عبّر البريطاني سام ساندرلاند، الفائز بفئة الدرّاجات في رالي داكار في 2017، عن سعادته بالمشاركة بالسباق المقام في السعودية، وقال: "يُعدّ ذلك التغيير جيّدًا بالنسبة لي، كوني عشت في دبي لمدّة 10 سنوات، إذ تأقلمت بشكل جيّد مع أجواء الشرق الأوسط، إنّه أمر إيجابي بالنسبة لرالي داكار أن يستكشف منطقة جديدة، والأمر المؤكّد هو أنّ الجميع في هذه الرياضة متحمّسون لاستكشاف أرض جديدة لإقامة السباقات".
الجدير بالذكر أن التسجيل والمشاركة في السباق لايزال مفتوحًا لجميع الفئات عبر الرابط التالي: https://www.dakar.com/en/the-competitors/register .

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:24 PM

ينطلق في 5 يناير 2020 .. نجوم "رالي داكار" العالمي: متشوقون لإقامة السباق في السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحتضن المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م منافسات "رالي داكار السعودية" العالمي بمشاركة نخبة من المتسابقين المحترفين حول العالم، حيث ستكون الانطلاقة من مدينة جدة على 5 فئات من المركبات، وهي: الدراجات الرباعية، وسايد باي سايد، إضافة إلى الدراجات النارية، والسيارات المخصصة للصحراء، والشاحنات.
وأكد الفائز برالي داكار في 13 مناسبة سابقة الفرنسي ستيفان بيترانسيل، أنه تفاجأ بانتقال الرالي إلى المملكة العربية السعودية، وأنه قام ببحث عميق عن المملكة ومدى مناسبتها لإقامة مثل هذه السباقات، وقال: "بعد البحث رأيت أن السعودية بلد رائع جداً ومناسب لإقامة الرالي، فهي تمتلك مختلف أنواع التضاريس، وأتوقع أن نحصل على مسار مثالي للغاية، كما أن المساحات الشاسعة من الصحراء تمنحني الأمل في أنّ رالي داكار السعودية 2020 سيحظى بمنافسة شيقة ومثيرة أكثر من تلك التي كانت في إفريقيا".
فيما أوضح مواطنه سيريل ديبريه الفائز برالي داكار خمس مرّات، أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا من يعيش التحدي فيها، وقال: "عندما سمعت أن رالي داكار سينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى، تذكّرت كلمات مؤسس رالي داكار تييري سابين، الذي قال إنه في حال أحببت استكشاف القارة الإفريقية، فستحبّ كذلك استكشاف أجزاء أخرى من العالم".
كما عبّر البريطاني سام ساندرلاند، الفائز بفئة الدرّاجات في رالي داكار في 2017، عن سعادته بالمشاركة بالسباق المقام في السعودية، وقال: "يُعدّ ذلك التغيير جيّدًا بالنسبة لي، كوني عشت في دبي لمدّة 10 سنوات، إذ تأقلمت بشكل جيّد مع أجواء الشرق الأوسط، إنّه أمر إيجابي بالنسبة لرالي داكار أن يستكشف منطقة جديدة، والأمر المؤكّد هو أنّ الجميع في هذه الرياضة متحمّسون لاستكشاف أرض جديدة لإقامة السباقات".
الجدير بالذكر أن التسجيل والمشاركة في السباق لايزال مفتوحًا لجميع الفئات عبر الرابط التالي: https://www.dakar.com/en/the-competitors/register .

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