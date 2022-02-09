"فاوتشي": قيود كوفيد ستصبح من الماضي .. قريباً

التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة تسهّل السيطرة

توقع أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطبيين، أن يجعل الجمع بين التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة، فيروس كورونا أكثر قابلية للسيطرة قريباً.

وأعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن بلاده تخرج من مرحلة الوباء "الواسعة النطاق".

وقال: "نأمل أن يتم في الأشهر المقبلة رفع جميع القيود المتعلقة بالوباء، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي. ومع خروجنا من المرحلة الكاملة لوباء كوفيد - 19، التي نحن نخرج منها بالتأكيد، فإن هذه القرارات تتم بشكل متزايد محلياً وليس مركزياً. كما سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم حول الكيفية التي يريدون بها محاربة الفيروس".

وفي معرض إجابته عن سؤال عن موعد انتهاء القيود، قال: "نأمل أن يحدث ذلك قريباً وأتفق مع الافتراض بأنه من المحتمل أن يحدث هذا العام. لكن إدارات الصحة المحلية يمكنها مؤقتًا استئناف الإجراءات إذا تم رصد د تفشي للمرض في المنطقة"، وفق روسيا اليوم

وتابع: "نحن لا نستطيع بأي وسيلة القضاء على هذا الفيروس. ولكن آمل أن يأتي وقت يكون لدينا فيه عدد كافٍ من الأشخاص المحصنين وعدد كافٍ من الأشخاص مزودين بحماية من العدوى السابقة، وستصبح قيود كوفيد قريباً من الماضي.