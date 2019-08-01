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برقية سرية تكشف تحذير "الدفاع اليمنية" من اعتداءات إرهابية قبل هجومي عدن

أكدت على وحدات الجيش أخذ الحيطة

نشرت صحيفة "عدن الغد" وثيقة لوزارة الدفاع اليمنية تتضمن تحذيراً مسبقاً من وقوع هجمات إرهابية في عدن، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين اليوم (الخميس) استهدف الأول مركزاً للشرطة، بينما ضرب الهجوم الثاني معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني في عدن.

وحذرت وزارة الدفاع اليمنية في البرقية السرية المؤرخة بيوم 29 يوليو (تموز) الماضي أي قبل الهجومين بثلاثة أيام، من أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاطاً أمنية وشخصيات قيادية".

وأكدت البرقية على كل وحدات الجيش اليمني ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.

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برقية سرية تكشف تحذير "الدفاع اليمنية" من اعتداءات إرهابية قبل هجومي عدن
سبق

نشرت صحيفة "عدن الغد" وثيقة لوزارة الدفاع اليمنية تتضمن تحذيراً مسبقاً من وقوع هجمات إرهابية في عدن، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين اليوم (الخميس) استهدف الأول مركزاً للشرطة، بينما ضرب الهجوم الثاني معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني في عدن.

وحذرت وزارة الدفاع اليمنية في البرقية السرية المؤرخة بيوم 29 يوليو (تموز) الماضي أي قبل الهجومين بثلاثة أيام، من أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاطاً أمنية وشخصيات قيادية".

وأكدت البرقية على كل وحدات الجيش اليمني ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:26 PM

برقية سرية تكشف تحذير "الدفاع اليمنية" من اعتداءات إرهابية قبل هجومي عدن

أكدت على وحدات الجيش أخذ الحيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت صحيفة "عدن الغد" وثيقة لوزارة الدفاع اليمنية تتضمن تحذيراً مسبقاً من وقوع هجمات إرهابية في عدن، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين اليوم (الخميس) استهدف الأول مركزاً للشرطة، بينما ضرب الهجوم الثاني معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني في عدن.

وحذرت وزارة الدفاع اليمنية في البرقية السرية المؤرخة بيوم 29 يوليو (تموز) الماضي أي قبل الهجومين بثلاثة أيام، من أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاطاً أمنية وشخصيات قيادية".

وأكدت البرقية على كل وحدات الجيش اليمني ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.

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