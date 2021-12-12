شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات. وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة. حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-12 شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.



وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.



حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 09:17 PM

أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بحضور عددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسعودية





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شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.



وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.



حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.