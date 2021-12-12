النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص

المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1.045 مليار

أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة

بحضور عددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسعودية

شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة
سبق

شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:17 PM

أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة

بحضور عددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,519

شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,690
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة