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تدشين منصة رصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية

أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للوقاية من خطر العدوى وتقليل انتشارها

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم، المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في المملكة، التي تهدف إلى الوقاية من خطر العدوى والحد من انتشارها.

وقال المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك: هذا الإنجاز ثمرة للشراكة الناجحة بين برنامج البحث والتطوير في الأمراض المعدية مع برنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأضاف: الأمراض المعدية المسببة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تشكل تحدياً كبيراً لكثير من دول العالم ومنها المملكة.

من جهته، قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: تم حتى الآن إطلاق الشراكة لتجهيز 49 منشأة صحية في مختلف مدن المملكة ستكون بدورها نواة للرصد والتبليغ عن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف: نعتبر شراكتنا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية شراكة استراتيجية ذات قيمة عالية نستهدف من خلالها تغطية المنشآت الصحية في المملكة كافة بحلول الربع الثالث من العام الميلادي 2020، حيث عملت المدينة خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على إنشاء منصة تسجيل إلكترونية في المنشآت الصحية السعودية الحكومية والخاصة؛ بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية لرصد وتسجيل جميع حالات العدوى بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

يُذكر أن المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تعـد بمثابة حجر الزاوية لتقييم العبء وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقرارات على أسس علمية ثابتة.

وتهدف مبادرة إطلاق المنصة الوطنية إلى تعزيز دور الرصد وبرنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك من خلال عمل نهج موحد لجمع البيانات الخاصة بدقة عالية وتحليلها وتبادلها مع المختصين وأصحاب القرار، إضافة إلى توفير مؤشرات وإحصائيات مباشرة لحالات العدوى وإصدار التقارير بشكل إلكتروني ودوري، ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين منصة رصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية
سبق

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم، المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في المملكة، التي تهدف إلى الوقاية من خطر العدوى والحد من انتشارها.

وقال المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك: هذا الإنجاز ثمرة للشراكة الناجحة بين برنامج البحث والتطوير في الأمراض المعدية مع برنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأضاف: الأمراض المعدية المسببة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تشكل تحدياً كبيراً لكثير من دول العالم ومنها المملكة.

من جهته، قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: تم حتى الآن إطلاق الشراكة لتجهيز 49 منشأة صحية في مختلف مدن المملكة ستكون بدورها نواة للرصد والتبليغ عن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف: نعتبر شراكتنا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية شراكة استراتيجية ذات قيمة عالية نستهدف من خلالها تغطية المنشآت الصحية في المملكة كافة بحلول الربع الثالث من العام الميلادي 2020، حيث عملت المدينة خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على إنشاء منصة تسجيل إلكترونية في المنشآت الصحية السعودية الحكومية والخاصة؛ بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية لرصد وتسجيل جميع حالات العدوى بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

يُذكر أن المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تعـد بمثابة حجر الزاوية لتقييم العبء وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقرارات على أسس علمية ثابتة.

وتهدف مبادرة إطلاق المنصة الوطنية إلى تعزيز دور الرصد وبرنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك من خلال عمل نهج موحد لجمع البيانات الخاصة بدقة عالية وتحليلها وتبادلها مع المختصين وأصحاب القرار، إضافة إلى توفير مؤشرات وإحصائيات مباشرة لحالات العدوى وإصدار التقارير بشكل إلكتروني ودوري، ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
02:14 PM

تدشين منصة رصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية

أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للوقاية من خطر العدوى وتقليل انتشارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم، المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في المملكة، التي تهدف إلى الوقاية من خطر العدوى والحد من انتشارها.

وقال المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك: هذا الإنجاز ثمرة للشراكة الناجحة بين برنامج البحث والتطوير في الأمراض المعدية مع برنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأضاف: الأمراض المعدية المسببة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تشكل تحدياً كبيراً لكثير من دول العالم ومنها المملكة.

من جهته، قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: تم حتى الآن إطلاق الشراكة لتجهيز 49 منشأة صحية في مختلف مدن المملكة ستكون بدورها نواة للرصد والتبليغ عن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف: نعتبر شراكتنا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية شراكة استراتيجية ذات قيمة عالية نستهدف من خلالها تغطية المنشآت الصحية في المملكة كافة بحلول الربع الثالث من العام الميلادي 2020، حيث عملت المدينة خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على إنشاء منصة تسجيل إلكترونية في المنشآت الصحية السعودية الحكومية والخاصة؛ بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية لرصد وتسجيل جميع حالات العدوى بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

يُذكر أن المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تعـد بمثابة حجر الزاوية لتقييم العبء وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقرارات على أسس علمية ثابتة.

وتهدف مبادرة إطلاق المنصة الوطنية إلى تعزيز دور الرصد وبرنامج الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك من خلال عمل نهج موحد لجمع البيانات الخاصة بدقة عالية وتحليلها وتبادلها مع المختصين وأصحاب القرار، إضافة إلى توفير مؤشرات وإحصائيات مباشرة لحالات العدوى وإصدار التقارير بشكل إلكتروني ودوري، ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية.

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