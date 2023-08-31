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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان

أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات

أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:19 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان

أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

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