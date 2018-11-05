جامعة الملك خالد تنظم دورة "دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري"

نظمت وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد دورة تدريبية لرواد الأنشطة بكليات البنين بعنوان "دور المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن الفكري" اليوم والتي قدمها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل المستشار بالقضايا الوطنية والأمن الفكري بوزارة الداخلية.

وقال نائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية في الجامعة الدكتور مسفر أحمد الوادعي إن هذه الدورة تأتي في إطار رسالة الوحدة، وأنها قد تمحورت حول مفاهيم الأمن الفكري وأبرز مهدداته وآليات ودور المؤسسات التعليمية في تحقيقه وتحصين منسوبيها من الأفكار المشبوهة.

وكشف "الوادعي " أن الجامعة ستنظم دورة أخرى لمنسوبي الجامعة بفرع تهامة، ودورتين لمنسوبي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط.

يشار إلى أن مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كان قد استقبل صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمقر الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل المستشار بالقضايا الوطنية والأمن الفكري بوزارة الداخلية.