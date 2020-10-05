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"كفيف" تنظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

الراجحي: شرف عظيم أن نكون من خادمي تلك الفئة

انطلقت، مساء أمس الأحد، احتفالية مؤسسة "كفيف"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأعضاء، وعدد من الداعمين والمستفيدين.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات، بدأت بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة رئيس مجلس الإدارة، سعود بن عبدالله الراجحي، ألقاها نائبه صالح اليوسف.

كما تطرق الحفل لعدد من الفقرات كالعرضة النجدية ومشاركات للمستفيدين والحاضرين، وتكريم الداعمين.

وتضمنت كلمة الرئيس التي ألقاها "اليوسف"، قائلاً: "باسم أعضاء مجلس الإدارة أشكر لجمعية كفيف إدارة ومنسوبين، على تفعيلها لليوم العالمي لكبار السن، كما أشكر الرعاة والداعمين والمتطوعين على مشاركتنا هذه المبادرة الفريدة من نوعها".

وعن اهتمام "كفيف" بكبار السن، امتدادًا من تعاليم ديننا الحنيف واقتداءً بمنهج حكومتنا الرشيدة، قال: "حظينا في جمعية كفيف منذ التأسيس في عام 1428 أن نكون عنصرًا فاعلاً، يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية لأحد أهم مكونات المجتمع كبار السن من المكفوفين.. وإنه لشرف عظيم".

وأضاف أن الاحتفاء بكبار السن في هذا اليوم ما هو إلا أقل واجب تجاههم، فهم من أعد السواعد وصنع المستقبل.

وتابع "الراجحي": "شكلتم الذاكرة القيمة في أذهاننا، حتى أقسم الزمان أن يسطرها منجزات وبطولات بماء من ذهب في ذاكرة التاريخ، دروسًا تروى عنكم توقظ الهمم للمضي والإقدام".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كفيف" تنظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
سبق

انطلقت، مساء أمس الأحد، احتفالية مؤسسة "كفيف"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأعضاء، وعدد من الداعمين والمستفيدين.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات، بدأت بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة رئيس مجلس الإدارة، سعود بن عبدالله الراجحي، ألقاها نائبه صالح اليوسف.

كما تطرق الحفل لعدد من الفقرات كالعرضة النجدية ومشاركات للمستفيدين والحاضرين، وتكريم الداعمين.

وتضمنت كلمة الرئيس التي ألقاها "اليوسف"، قائلاً: "باسم أعضاء مجلس الإدارة أشكر لجمعية كفيف إدارة ومنسوبين، على تفعيلها لليوم العالمي لكبار السن، كما أشكر الرعاة والداعمين والمتطوعين على مشاركتنا هذه المبادرة الفريدة من نوعها".

وعن اهتمام "كفيف" بكبار السن، امتدادًا من تعاليم ديننا الحنيف واقتداءً بمنهج حكومتنا الرشيدة، قال: "حظينا في جمعية كفيف منذ التأسيس في عام 1428 أن نكون عنصرًا فاعلاً، يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية لأحد أهم مكونات المجتمع كبار السن من المكفوفين.. وإنه لشرف عظيم".

وأضاف أن الاحتفاء بكبار السن في هذا اليوم ما هو إلا أقل واجب تجاههم، فهم من أعد السواعد وصنع المستقبل.

وتابع "الراجحي": "شكلتم الذاكرة القيمة في أذهاننا، حتى أقسم الزمان أن يسطرها منجزات وبطولات بماء من ذهب في ذاكرة التاريخ، دروسًا تروى عنكم توقظ الهمم للمضي والإقدام".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:44 PM

"كفيف" تنظم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

الراجحي: شرف عظيم أن نكون من خادمي تلك الفئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، مساء أمس الأحد، احتفالية مؤسسة "كفيف"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأعضاء، وعدد من الداعمين والمستفيدين.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات، بدأت بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة رئيس مجلس الإدارة، سعود بن عبدالله الراجحي، ألقاها نائبه صالح اليوسف.

كما تطرق الحفل لعدد من الفقرات كالعرضة النجدية ومشاركات للمستفيدين والحاضرين، وتكريم الداعمين.

وتضمنت كلمة الرئيس التي ألقاها "اليوسف"، قائلاً: "باسم أعضاء مجلس الإدارة أشكر لجمعية كفيف إدارة ومنسوبين، على تفعيلها لليوم العالمي لكبار السن، كما أشكر الرعاة والداعمين والمتطوعين على مشاركتنا هذه المبادرة الفريدة من نوعها".

وعن اهتمام "كفيف" بكبار السن، امتدادًا من تعاليم ديننا الحنيف واقتداءً بمنهج حكومتنا الرشيدة، قال: "حظينا في جمعية كفيف منذ التأسيس في عام 1428 أن نكون عنصرًا فاعلاً، يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية لأحد أهم مكونات المجتمع كبار السن من المكفوفين.. وإنه لشرف عظيم".

وأضاف أن الاحتفاء بكبار السن في هذا اليوم ما هو إلا أقل واجب تجاههم، فهم من أعد السواعد وصنع المستقبل.

وتابع "الراجحي": "شكلتم الذاكرة القيمة في أذهاننا، حتى أقسم الزمان أن يسطرها منجزات وبطولات بماء من ذهب في ذاكرة التاريخ، دروسًا تروى عنكم توقظ الهمم للمضي والإقدام".

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