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"الشورى" يطالب مركز دعم اتخاذ القرار بنشر الدراسات غير السرية

دعا هيئة "الأمر بالمعروف" إلى تكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر

طالب مجلس الشورى، اليوم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.

وطالب "الشورى"، "الهيئة"، بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

وتضمنت مطالبات المجلس خلال الجلسة العادية "26" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

كما طالب "الشورى"، بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المجلس، مركز دعم اتخاذ القرار، إلى نشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها، مطالباً بتحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.

كما طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، مركز دعم اتخاذ القرار، بإعداد إستراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.

هذا وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

كما وافق "الشورى" على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، إضافة إلى موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب مركز دعم اتخاذ القرار بنشر الدراسات غير السرية
سبق

طالب مجلس الشورى، اليوم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.

وطالب "الشورى"، "الهيئة"، بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

وتضمنت مطالبات المجلس خلال الجلسة العادية "26" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

كما طالب "الشورى"، بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المجلس، مركز دعم اتخاذ القرار، إلى نشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها، مطالباً بتحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.

كما طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، مركز دعم اتخاذ القرار، بإعداد إستراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.

هذا وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

كما وافق "الشورى" على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، إضافة إلى موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:19 PM

"الشورى" يطالب مركز دعم اتخاذ القرار بنشر الدراسات غير السرية

دعا هيئة "الأمر بالمعروف" إلى تكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، اليوم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.

وطالب "الشورى"، "الهيئة"، بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

وتضمنت مطالبات المجلس خلال الجلسة العادية "26" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

كما طالب "الشورى"، بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المجلس، مركز دعم اتخاذ القرار، إلى نشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها، مطالباً بتحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.

كما طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، مركز دعم اتخاذ القرار، بإعداد إستراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.

هذا وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

كما وافق "الشورى" على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، إضافة إلى موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

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