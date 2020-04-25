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مجمع الفقه السوداني: بدء رمضان في بلادنا  السبت.. "صحيح"

أكد رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي في السودان علي الطاهر، صحة صيام يوم السبت في بلاده باعتباره غرة شهر رمضان المبارك.
وأشار في بيان توضيحي، إلى أن "الأهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض، لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال وأخرى يرى بتعثر وثالثة بالعين المجردة"، لافتاً إلى أن المجمع يستخدم الحساب اليقيني في تحديد موعد، وزاوية الأفق، وارتفاع الهلال.
وقال: "هذا الحساب قطعي في دلالته لا يختلف عليه ولا يختلف فيه أبداً، فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة".

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مجمع الفقه السوداني: بدء رمضان في بلادنا  السبت.. "صحيح"
سبق

أكد رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي في السودان علي الطاهر، صحة صيام يوم السبت في بلاده باعتباره غرة شهر رمضان المبارك.
وأشار في بيان توضيحي، إلى أن "الأهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض، لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال وأخرى يرى بتعثر وثالثة بالعين المجردة"، لافتاً إلى أن المجمع يستخدم الحساب اليقيني في تحديد موعد، وزاوية الأفق، وارتفاع الهلال.
وقال: "هذا الحساب قطعي في دلالته لا يختلف عليه ولا يختلف فيه أبداً، فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:20 PM

مجمع الفقه السوداني: بدء رمضان في بلادنا  السبت.. "صحيح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,014

أكد رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي في السودان علي الطاهر، صحة صيام يوم السبت في بلاده باعتباره غرة شهر رمضان المبارك.
وأشار في بيان توضيحي، إلى أن "الأهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض، لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال وأخرى يرى بتعثر وثالثة بالعين المجردة"، لافتاً إلى أن المجمع يستخدم الحساب اليقيني في تحديد موعد، وزاوية الأفق، وارتفاع الهلال.
وقال: "هذا الحساب قطعي في دلالته لا يختلف عليه ولا يختلف فيه أبداً، فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة".

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