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شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

صورهن وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأضاف بأنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأضاف بأنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
07:53 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:08 AM

شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

صورهن وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
8,362

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأضاف بأنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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