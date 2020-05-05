"العبدالعالي": فترات التعافي من "كورونا" تختلف من شخص لآخر

قال: جميع الأسطح قد تكون ناقلة للفيروس

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن معدلات التعافي من فيروس "كورونا" تتفاوت بين شخص وآخر.

وقال: بعض الحالات تتعافى خلال أيام، والبعض خلال أسابيع، والحالات الحرجة تستغرق وقتاً أكثر.

وقال: أعداد المتعافين في ازدياد، وهي تتبع منحنيات تشابه حالات الإصابات، ولكنها تحتاج إلى وقت.

وأضاف "العبدالعالي": جميع الأسطح قابلة لنقل الفيروس إلا لو كانت مصممة خصيصاً لمقاومة انتقاله، ويتفاوت انتقال الفيروس من سطح إلى آخر، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأسطح تتحمل الفيروس عليها لساعات.

وشدد على ضرورة تقليل لمس الأسطح، وضرورة تكرار غسيل اليدين باستمرار بعد أي خروج لضرورة، وعدم نقل أكياس التسوق في المنزل، وتخصيص مكان واحد لها والتخلص منها بعد تفريغ محتوياتها، وتجنب لمس العينين والفم والأنف.