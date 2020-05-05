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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

"العبدالعالي": فترات التعافي من "كورونا" تختلف من شخص لآخر

قال: جميع الأسطح قد تكون ناقلة للفيروس

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن معدلات التعافي من فيروس "كورونا" تتفاوت بين شخص وآخر.

وقال: بعض الحالات تتعافى خلال أيام، والبعض خلال أسابيع، والحالات الحرجة تستغرق وقتاً أكثر.

وقال: أعداد المتعافين في ازدياد، وهي تتبع منحنيات تشابه حالات الإصابات، ولكنها تحتاج إلى وقت.

وأضاف "العبدالعالي": جميع الأسطح قابلة لنقل الفيروس إلا لو كانت مصممة خصيصاً لمقاومة انتقاله، ويتفاوت انتقال الفيروس من سطح إلى آخر، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأسطح تتحمل الفيروس عليها لساعات.

وشدد على ضرورة تقليل لمس الأسطح، وضرورة تكرار غسيل اليدين باستمرار بعد أي خروج لضرورة، وعدم نقل أكياس التسوق في المنزل، وتخصيص مكان واحد لها والتخلص منها بعد تفريغ محتوياتها، وتجنب لمس العينين والفم والأنف.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": فترات التعافي من "كورونا" تختلف من شخص لآخر
سبق

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن معدلات التعافي من فيروس "كورونا" تتفاوت بين شخص وآخر.

وقال: بعض الحالات تتعافى خلال أيام، والبعض خلال أسابيع، والحالات الحرجة تستغرق وقتاً أكثر.

وقال: أعداد المتعافين في ازدياد، وهي تتبع منحنيات تشابه حالات الإصابات، ولكنها تحتاج إلى وقت.

وأضاف "العبدالعالي": جميع الأسطح قابلة لنقل الفيروس إلا لو كانت مصممة خصيصاً لمقاومة انتقاله، ويتفاوت انتقال الفيروس من سطح إلى آخر، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأسطح تتحمل الفيروس عليها لساعات.

وشدد على ضرورة تقليل لمس الأسطح، وضرورة تكرار غسيل اليدين باستمرار بعد أي خروج لضرورة، وعدم نقل أكياس التسوق في المنزل، وتخصيص مكان واحد لها والتخلص منها بعد تفريغ محتوياتها، وتجنب لمس العينين والفم والأنف.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:16 PM

"العبدالعالي": فترات التعافي من "كورونا" تختلف من شخص لآخر

قال: جميع الأسطح قد تكون ناقلة للفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
4,659

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن معدلات التعافي من فيروس "كورونا" تتفاوت بين شخص وآخر.

وقال: بعض الحالات تتعافى خلال أيام، والبعض خلال أسابيع، والحالات الحرجة تستغرق وقتاً أكثر.

وقال: أعداد المتعافين في ازدياد، وهي تتبع منحنيات تشابه حالات الإصابات، ولكنها تحتاج إلى وقت.

وأضاف "العبدالعالي": جميع الأسطح قابلة لنقل الفيروس إلا لو كانت مصممة خصيصاً لمقاومة انتقاله، ويتفاوت انتقال الفيروس من سطح إلى آخر، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأسطح تتحمل الفيروس عليها لساعات.

وشدد على ضرورة تقليل لمس الأسطح، وضرورة تكرار غسيل اليدين باستمرار بعد أي خروج لضرورة، وعدم نقل أكياس التسوق في المنزل، وتخصيص مكان واحد لها والتخلص منها بعد تفريغ محتوياتها، وتجنب لمس العينين والفم والأنف.

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