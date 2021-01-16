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شاهد لحظة تصاعد أدخنة من عربة ألعاب بجازان.. "المدني" يتدخل ونجاة ركابها

تأكل بأحد إطاراتها وتم إيقافها فوراً وأغلق الموقع لحين إصلاح العطل وتقديم الصيانة

رصد مقطع فيديو لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من عربة ألعاب خلال صعودها للأعلى وعلى متنها أشخاص، فيما باشر الدفاع المدني الحادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء عن حريق بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب، مما أدى إلى تصاعد دخان؛ حيث تم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات ولله الحمد.

وبيّن أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل، وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأضاف "الغامدي" أن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة، ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل، وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع، وأي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

عربة ألعاب مهرجان جازان الشتوي الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد لحظة تصاعد أدخنة من عربة ألعاب بجازان.. "المدني" يتدخل ونجاة ركابها
سبق

رصد مقطع فيديو لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من عربة ألعاب خلال صعودها للأعلى وعلى متنها أشخاص، فيما باشر الدفاع المدني الحادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء عن حريق بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب، مما أدى إلى تصاعد دخان؛ حيث تم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات ولله الحمد.

وبيّن أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل، وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأضاف "الغامدي" أن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة، ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل، وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع، وأي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:59 AM

شاهد لحظة تصاعد أدخنة من عربة ألعاب بجازان.. "المدني" يتدخل ونجاة ركابها

تأكل بأحد إطاراتها وتم إيقافها فوراً وأغلق الموقع لحين إصلاح العطل وتقديم الصيانة

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محمد المواسي - جازان
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رصد مقطع فيديو لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من عربة ألعاب خلال صعودها للأعلى وعلى متنها أشخاص، فيما باشر الدفاع المدني الحادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء عن حريق بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب، مما أدى إلى تصاعد دخان؛ حيث تم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات ولله الحمد.

وبيّن أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل، وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأضاف "الغامدي" أن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة، ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل، وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع، وأي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه؛ بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

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